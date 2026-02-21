Vehículo se empotra contra un tráiler en la ruta al Atlántico

Cabezal con desperfectos mecánicos en kilómetro 11.5 ruta al Atlántico ingresando a la ciudad, incidente adicional con vehículo empotrado en la parte posterior, se coordina apoyo en el sector



Trabajamos para mejorar la movilidad de la zona#RutaAlAtlántico #IncidenteVial… pic.twitter.com/179AIh64gx