Vehículo se empotra contra un tráiler en la ruta al Atlántico

El carril izquierdo hacia el sur esta obtruido por el hecho.
Un conductor de un vehículo particular impactó en la parte trasera de un transporte de carga pesada, cuando estaba estacionado dado que presentó problemas mecanicos, durante la mañana de este 21 de febrero.
El iniciente ocurrió sobre el km. 12 de ruta al Atlántico, en jurisdicción de Llano Largo, sobre el carril que conduce hacia la Ciudad de Guatemala.
Mira:
Autoridades de tránsito solicitan a los conductores de esta ruta conducir con precaución ante este hecho.