¡Video! Captan a camión que estuvo cerca de ocasionar un accidente en la RN-14

El vehículo de transporte pesado casi atropella a un trabajador de Covial y también provocó que un picop se saliera de la carretera.

Un camión quedó grabado cuando estuvo cerca de ocasionar un accidente de tránsito, durante labores realizadas por la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) en la Ruta Nacional 14.

Los trabajos que se realizaban eran de mantenimiento y señalización en dicha carretera, por lo que uno de los carriles se encontraba bloqueado.

En las imágenes se observa el momento en que un camión blanco ignoró las indicaciones del personal de Covial que, con banderines le advertían a los automovilistas sobre el cierre y la reducción de velocidad.

Por lo tanto, el conductor de ese camión estuvo cerca de atropellar a uno de los trabajadores que se encontraba limpiando el área, y también de colisionar con un picop rojo.

Esto provocó que el picop se saliera de la vía tras realizar la peligrosa maniobra con la que evitó ser accidentado por este vehículo de transporte pesado.

Mira aquí el video:

⚠️ ¡Evita que esto te pase!



Un conductor casi provoca un hecho de tránsito, por no serguir las indicaciones de los trabajadores que se encontraban trabajando en la señalización de la RN-14. ‍♂️#MantenimientoQueConecta#AlPuebloDignoSeLeResponde pic.twitter.com/MtHVCmR5ns — COVIAL – CIV (@COVIAL_CIV) February 20, 2026

Las autoridades le hacen el llamado a los conductores para que respeten las señalizaciones y que circulen con responsabilidad, esto con el motivo de evitar una tragedia .