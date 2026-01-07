Accidentes y trabajos municipales marcan el tránsito de este miércoles

Cierres, vehículos averiados y colisiones. Aquí te compartimos la información del tránsito:
La Policía Municipal de tránsito informó sobre los incidentes vehiculares que se producen este mediodía en la ciudad. Inicialmente recomendaron utilizar vías alternas si se circula por la 10 avenida y 9 calle, zona 7, ya que se están realizando trabajos de recapeo y el paso está cerrado.
Se reportó una colisión en la 7 avenida y 5 calle de la zona 13 que dejó una persona herida luego de una colisión entre un automovil y un vehículo de dos ruedas.
A la altura de la CA - 9 Norte, en el kilómetro 4.4 de la zona 17, un automovil con fallas mecánicas afecta la conexión de la Calzada José Milla y Vidaurre.
Por último se reportó la colisión entre dos vehículos en la zona 18 que posteriormente se colocaron en el carril auxiliar de la colonia La Atlántida por lo que el tránsito podría estar lento.
Las autoridades de tránsito recomiendan seguir las indicaciones viales de los agentes y seguir las señalizaciones.