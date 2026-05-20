Colisión entre vehículo y motocicleta en Amatitlán deja dos heridos (Video)

En esta ocasión, fueron dos personas las que resultaron heridas.
EN CONTEXTO: Se pasa el alto y uno de los conductores sale volando (video)
Un segundo video se ha popularizado en redes sociales luego que una cámara grabara la colisión entre un vehículo y una motocicleta en la 5 avenida y 4 calle de Amatitlán.
En esta segunda ocasión, un vehículo tipo camioneta intentaba cruzar cuando un motorista a toda velocidad termina impactando contra el vehículo.
Tras el impacto, la mujer que lo acompañaba como pasajera, termina sobre el vehículo y debido al impacto se le nota desorientada. Mientras, el piloto del vehículo de dos ruedas termina en la cinta asfáltica.
Segundos después de la colisión, los tripulantes de la camioneta descienden para auxiliar a la mujer accidentada.
Testigos han mencionado que en esta intersección suelen registrarse accidentes con cierta frecuencia.