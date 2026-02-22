Choque de conductores deja daños a propiedad pública en zona 9

-

Autoridades coordinan la limpieza y seguridad del área.

Durante el mediodía de este domingo 22 de febrero, dos vehículos particulares impactaron sobre la ruta de la 7a. avenida 4a. calle de la zona 9, de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de comunicaciones de Emetra, tras el impacto, uno de los vehículos dañó el arriate vial y la señal del área.

Colisión de 2 vehículos en 7 avenida 4 calle zona 9.



Hay daños a propiedad pública y bomberos se retiran del área.#PoliciaMT coordinó con Limpia y Verde para retiro de materiales dispersos. #TransitoGT #TraficoGT #PoliciaMT #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT… pic.twitter.com/7VrNrtnbYR — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 22, 2026

El accidente tuvo lugar en el carril derecho, que conduce hacia la Torre del Reformador; las autoridades coordinan la limpieza y orden tras el impacto.