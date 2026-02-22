Momento en que hombre camina por la calle y cae a un pozo (video)

Tras el accidente, el adulto mayor quedó al fondo del pozo.
Cámaras de seguridad grabaron el momento del accidente, cuando en una calle del municipio de Joyabaj, Quiché, un adulto mayor no se percató de un pozo abierto.
Esto sucedió la tarde del 20 de febrero, cuando el hombre caminaba tranquilamente y, al avanzar, se topó con el pozo. Al dar un paso, perdió el equilibrio y cayó a la profundidad del mismo.
La tapadera del pozo se encontraba a un lado y no parece contar con la señalización correspondiente, lo que ha generado alarma entre la comunidad.
En el video, se observa cómo los vecinos que presenciaron el accidente intentaron ayudar y alertar a las autoridades.