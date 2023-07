Colombia, Noruega y Marruecos triunfan en el Mundial Femenino (video)

-

Con las victorias de este domingo 30 de julio, Colombia, Noruega y Marruecos encaminan su clasificación a los octavos de final

Finaliza la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023 y este domingo 30 de julio, las selecciones de los Grupos A y H tuvieron acción. Conoce los resultados:

Marruecos 1-0 Corea del Sur

En una fecha intensa de actividad, la debutante selección de Marruecos logró su primer triunfo en el Mundial, al derrotar 1-0 a Corea del Sur y revivió sus opciones de avanzar en el torneo.

En el partido, la marroquí Nouhaila Benzina se convirtió en la primera jugadora en disputar un partido mundialista usando velo. Las marroquíes tendrán un desafío contra Colombia en su próximo juego.

Let's look back at the historic goal of Atlas Lionesses pic.twitter.com/hCzePB6CkM — _ | (@MVN_EN) July 30, 2023

Suiza 0-0 Nueva Zelanda

En el Grupo A, las anfitrionas, Nueva Zelanda, no pudieron pasar del empate sin goles ante Suiza y quedaron eliminadas en primera fase, pese a su triunfo inicial contra la selección de Noruega.

La derrota de las neozelandesas ante las debutantes Filipinas las puso al filo de la navaja, y el empate ante la selección de Suiza las dejó fuera de octavos de final del Mundial Femenino.

Finishing of Group A! pic.twitter.com/WLG9JNhPWk — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 30, 2023

Noruega 6-0 Filipinas

La selección Noruega clasificó a los octavos de final del Mundial Femenino después de propiciarle una paliza de 6-0 a Filipinas, incluyendo un triplete de la delantera Sophie Roman Haug.

Noruega avanza como segunda del grupo A, con 4 puntos. Supera a la selección de Nueva Zelanda por diferencia de goles, ya que la europeas finalizaron con diferencia de más 5 goles.

Caroline Graham Hansen vs Philippines.

Back in the starting lineup, and putting in a classic CGH performance. Pace, intelligence and a very good goal by one of the best players in the world.#FCBFemeni



pic.twitter.com/UGkda0GZgy — Stephen Conroy (@SJConroy17) July 30, 2023

Colombia 2-1 Alemania

Colombia es el segunda selección en la historia de la Copa Mundial Femenina de Fútbol que derrota a Alemania en una fase de grupos. La primera fue Suecia, hace 28 años, 3-2, el 7 de junio de 1995.

Las alemanas habían enlazado 20 partidos consecutivos sin perder en fases de grupo de la Copa del Mundo Femenil, anotando 76 goles y concediendo solamente 11.