¡Como los grandes! Francia, Jamaica y Suecia encaminadas a octavos de final

Con las victorias de este sábado 29 de julio, Francia, Jamaica, y Suecia buscan su clasificación a los octavos de final del Mundial

Continúa la segunda jornada de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023 y este sábado 29 de julio, las selecciones de los Grupos F y G tuvieron acción. Conoce los resultados:

Suecia 5-0 Italia

Suecia, actual subcampeona olímpica, se clasificó a octavos de final del Mundial femenino de fútbol tras su amplia victoria contra Italia este sábado en Wellington, con un doblete de Amanda Ilestedt.

Con este resultado, las suecas son las únicas líderes del Grupo G con 6 puntos. Argentina está obligada a ganarle a Suecia y esperar el resultado de Italia y Sudáfrica, para poder avanzar a octavos.

Francia 2-1 Brasil

Brasil se vio superada por una veloz selección de Francia que la derrotó 2-1 y se complica su pase a octavos de final. La entrenadora brasileña, Pia Sundhage, lamentó que su equipo jugara "sin alegría".

"Las francesas fueron mucho más rápidas. Nuestras jugadoras son veloces, pero no estuvieron bien", apuntó Sundhage. Brasil peleará por la clasificación el miércoles 2 de agosto contra Jamaica.

Jamaica 1-0 Panamá

Con un solitario gol de Allyson Swaby al inicio de la segunda parte, Jamaica derrotó 1-0 a la selección de Panamá, este sábado en Australia, un resultado que elimina a las centroamericanas.

Delante de más de 17 mil espectadores en el Estadio de Perth, la selección de Jamaica logró de esta manera su primera victoria en un Mundial y se acerca a una clasificación a octavos de final.