Colombia planea sacrificar 80 hipopótamos de Pablo Escobar

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Los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia.

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Las autoridades colombianas decidieron poner un marcha un plan para frenar la reproducción descontrolada de hipopótamos por medio del el sacrificio y esterilizaciones de los mismos.

Algunos países rechazaron recibir a hipopótamos, los cuales fueron introducidos a Colombia por el fallecido narcotraficante, Pablo Escobar. La negativa de esos países se debe a que los animales padecen de una mutación genética que afecta especialmente la boca de los hipopótamos.

Como parte de las operaciones, se han realizado intentos de reubicación del río Magdalena, pero no han tenido éxito debido a una mutación genética en los hipopótamos, esto según la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

Varios países se han resignado a recibir a los ejemplares debido a una mutación genética. (Foto: iStock)

El costo de poner orden a la población de hipopótamos

En Colombia hay cerca a 200 hipopótamos, según la cartera de Ambiente, los cuales fueron considerados una especie invasora y que hasta ahora, desestabilizan los ecosistemas autóctonos.

Los hipopótamos colombianos tienen malformaciones debido a la endogamia, como una registrada en su boca, dijo Vélez.

Las campañas de sacrificio y esterilización son difíciles y caras. La muerte de cada hipopótamo cuesta cerca a 14.000 dólares, las cuales las autoridades iniciarán en el segundo semestre de 2026 y se pretende sacrificar a al menos 80 ejemplares.

Mientras, se conoce que las esterilizaciones ascienden a cerca a 10.000 dólares cada una y tienen riesgos como la muerte de los veterinarios o de los animales debido a una reacción alérgica a la anestesia.

Se estima que la población de hipopótamos podría aumentar hasta los 500 para el año 2030 si no se controla su población, según el ministerio de Ambiente.

La población de hipopótamos aumenta sin medida. (Foto:)

Su llegada a Colombia

Llegaron al país por capricho de Pablo Escobar, que en 1980 introdujo cuatro ejemplares en su finca en el Magdalena, la cual fue convertida en un zoológico personal repleto de especies exóticas.