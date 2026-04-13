Le negaron la entrada al hospital y amenazó con un arma de fuego

Momentos de tensión se vivieron en el Hospital de Huehuetenango luego que un hombre amenazara al personal médico con un arma de fuego para intentar ingresar a la fuerza al centro asistencial.

La información proporcionada por la Policía Nacional Civil indica que el ahora capturado, había llegado al lugar para verificar el estado de salud de un familiar y se enfureció cuando el personal del hospital indicó que no podía ingresar.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Con una actitud prepotente y amenazando con un arma de fuego se mantuvo algunos momentos para que lo dejaran pasar. Tras unos momentos, se presentaron agentes de la PNC y terminaron capturándolo ya que también amenazó a uno de los agentes.

Luego de neutralizarlo, se le incautó un arma de fuego, cargadores y municiones, posteriormente fue trasladado y puesto a disposición de la justicia.

Esta es el arma con la que amenazaba al personal del Hospital. (Foto: PNC)