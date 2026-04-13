Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Le negaron la entrada al hospital y amenazó con un arma de fuego

  • Por Reychel Méndez
13 de abril de 2026, 10:31
El hombre fue puesto bajo disposición de la justicia luego de amenazar con un arma de fuego en un hospital. (Foto ilustrativa: iStock)

El hombre fue puesto bajo disposición de la justicia luego de amenazar con un arma de fuego en un hospital. (Foto ilustrativa: iStock)

Aparentemente llegó a verificar el estado de salud de un familiar y se enfureció cuando no lo dejaron ingresar.

OTRAS NOTICIAS: Realizan carreras clandestinas en zona 14 y quedan grabados en video

Momentos de tensión se vivieron en el Hospital de Huehuetenango luego que un hombre amenazara al personal médico con un arma de fuego para intentar ingresar a la fuerza al centro asistencial.

La información proporcionada por la Policía Nacional Civil indica que el ahora capturado, había llegado al lugar para verificar el estado de salud de un familiar y se enfureció cuando el personal del hospital indicó que no podía ingresar. 

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)
El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Con una actitud prepotente y amenazando con un arma de fuego se mantuvo algunos momentos para que lo dejaran pasar. Tras unos momentos, se presentaron agentes de la PNC y terminaron capturándolo ya que también amenazó a uno de los agentes.

Luego de neutralizarlo, se le incautó un arma de fuego, cargadores y municiones, posteriormente fue trasladado y puesto a disposición de la justicia.

Esta es el arma con la que amenazaba al personal del Hospital. (Foto: PNC)
Esta es el arma con la que amenazaba al personal del Hospital. (Foto: PNC)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar