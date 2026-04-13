Le negaron la entrada al hospital y amenazó con un arma de fuego

Aparentemente llegó a verificar el estado de salud de un familiar y se enfureció cuando no lo dejaron ingresar.
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Momentos de tensión se vivieron en el Hospital de Huehuetenango luego que un hombre amenazara al personal médico con un arma de fuego para intentar ingresar a la fuerza al centro asistencial.
La información proporcionada por la Policía Nacional Civil indica que el ahora capturado, había llegado al lugar para verificar el estado de salud de un familiar y se enfureció cuando el personal del hospital indicó que no podía ingresar.
Con una actitud prepotente y amenazando con un arma de fuego se mantuvo algunos momentos para que lo dejaran pasar. Tras unos momentos, se presentaron agentes de la PNC y terminaron capturándolo ya que también amenazó a uno de los agentes.
Luego de neutralizarlo, se le incautó un arma de fuego, cargadores y municiones, posteriormente fue trasladado y puesto a disposición de la justicia.