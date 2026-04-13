La colombiana que pretendía cometer un ataque armado contra un camión repartidor

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La mujer es señalada de pertenecer a una pandilla.

Una mujer de origen colombiano, presuntamente vinculada al Barrio 18, fue capturada junto a otros tres supuestos pandilleros, entre ellos un menor de edad, en un operativo que permitió evitar un ataque armado contra un camión repartidor de alimentos en Salamá, Baja Verapaz.

La intervención fue realizada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio Agua Caliente, tras denuncias de vecinos que alertaban sobre la presencia de pandilleros y el incremento de hechos delictivos en el sector.

(Foto: PNC)

Entre los detenidos figuran Víctor Manuel Osoy Pérez, de 18 años, alias "Sequito", y Marco Alberto García Cruz, de 18, alias "Colocho".

Junto a ellos fue aprehendida Valeria Guevara Rincón, de 29 años, de nacionalidad colombiana, señalada por las autoridades de mantener vínculos con la estructura del Barrio 18.

Según el reporte policial, el grupo habría estado por ejecutar un ataque armado, el cual fue frustrado tras la rápida acción de los agentes.

(Foto: PNC)

Durante el operativo se les incautaron teléfonos celulares, droga, una motocicleta y un arma de fuego que presenta reporte de robo desde agosto de 2025.

Los capturados fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su participación en otros hechos delictivos.