El colombiano que fue sorprendido acosando a una adolescente

El extranjero fue sorprendido por agentes de la PNC.
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El colombiano Juan García, de 21 años, alias "Tiburón", fue capturado por agentes policíacos, pues fue sindicado de acosar sexualmente a una menor de 16 años.
Este fue sorprendido en la colonia Villas del Pedregal, zona 6 de Retalhuleu, luego de auxiliar a una adolescente víctima de insinuaciones de índole sexual.
Luego, la joven solicitó el apoyo de la Policía y acompañó a los agentes para poner la denuncia en contra del extranjero, quien fue enviado a prisión; también se verificó su estadía migratoria en el país.