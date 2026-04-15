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El colombiano que fue sorprendido acosando a una adolescente

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
15 de abril de 2026, 09:14
El extranjero fue capturado por la PNC. (Foto: archivo/Soy502)

El extranjero fue capturado por la PNC. (Foto: archivo/Soy502)

El extranjero fue sorprendido por agentes de la PNC.

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El colombiano Juan García, de 21 años, alias "Tiburón", fue capturado por agentes policíacos, pues fue sindicado de acosar sexualmente a una menor de 16 años.

Este fue sorprendido en la colonia Villas del Pedregal, zona 6 de Retalhuleu, luego de auxiliar a una adolescente víctima de insinuaciones de índole sexual.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Luego, la joven solicitó el apoyo de la Policía y acompañó a los agentes para poner la denuncia en contra del extranjero, quien fue enviado a prisión; también se verificó su estadía migratoria en el país.

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