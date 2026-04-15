Reportan baja en el precio de los combustibles este miércoles

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Los precios de los combustibles presentan una leve baja.

EN CONTEXTO: Congreso aprueba subsidio a los combustibles

Para este miércoles 15 de abril, los precios en los combustibles mostraron una leve reducción en las distintas gasolineras de la ciudad.

La gasolina regular amaneció en Q37.99, la gasolina superior en Q38.99 la super y el diésel en Q41.69.

Monitoreo oficial

Según el monitoreo oficial realizado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el precio de la gasolina super presenta una baja de Q0.47, la gasolina regular Q0.45 y el diésel Q0.46. Esto en modalidad de autoservicio.

(Foto: MEM)

Mientas que para el servicio completo, la diferencia es de Q0.50 aproximadamente.

(Foto: MEM)

Aprueban subsidio

El Congreso de la República aprobó la noche del martes un subsidio temporal para el diésel y las gasolinas.

Con 115 votos a favor, los diputados avalaron el Decreto 11-2026, que contiene la Ley de apoyo a los consumidores de diésel y gasolina.

El subsidio establece un apoyo de Q8.00 por galón de diésel y de Q5.00 por galón para gasolina regular y superior.

Este apoyo social será otorgado por tres meses.