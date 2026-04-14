Colombiano y guatemalteca implicados en ataque armado

La víctima les debía dinero y al no tener para pagar, fue asesinado.
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Luego de casi tres horas, los presuntos responsables de un incidente armado dentro de una vivienda ubicada en el barrio el Porvenir, fueron ubicados y capturados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el barrio la Granja, Santa Elena, Flores, Petén.
Los implicados fueron identificados como Jefferson Andrés Gómez Cartez, de 37 años, de origen colombiano y la guatemalteca Verónica Yadira Maza Guillen, de 25.
La captura fue posible por la denuncia de una testigo que los reconoció luego que llegaran a la casa de Melvin Díaz, de 40, a quien le habían otorgado un préstamo de pago diario, pero al llegar a cobrar la cuota y no tener para pagar lo asesinaron.
La PNC afirma que ambos son prestamistas "Gota a Gota".
Durante el operativo para capturarlos se les incautaron dos celulares y una moto en la que pretendían darse a la fuga al notar a los agentes.
Ambos fueron trasladados al juzgado de turno donde esperan la audiencia para ser escuchados por el juez de la localidad.