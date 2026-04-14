Guatemalteco escondía a dos adolescentes reportadas como desaparecidas en EE.UU.

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Una de las menores fue encontrada dentro de una habitación y en estado de ebriedad.

Un guatemalteco deberá pasar más de una década en prisión en Estados Unidos, luego de que lo sentenciaran por reingreso ilegal y por posesión de material de abuso sexual infantil.

Según registros judiciales, se trata de Miguel Gómez López, alias Miguel Hernández, de 32 años, quien fue detenido en junio de 2023 tras una visita de control a su vivienda en Boston, Massachusetts.

Las acusaciones señalan que, durante dicha inspección, la policía buscaba verificar el estado de una menor de 14 años, quien se creía estaba en peligro. Para su sorpresa, los agentes descubrieron no una, sino a dos adolescentes que tenían reporte de desaparición.

El reporte de las autoridades indica que la víctima 2 salía del apartamento de Gómez cuando llegaron los oficiales, mientras que la víctima 1 estaba en una habitación, con señales de ebriedad y desnuda de la cintura para abajo.

El guatemalteco fue sentenciado por reingreso ilegal y por tener material explícito de menores. (Foto: Shutterstock)

Por si fuera poco, los agentes registraron el teléfono del guatemalteco y encontraron fotos y videos explícitos de una de las menores, por lo que lo pusieron bajo custodia junto con otra persona involucrada en el caso.

Tras el arresto, la policía determinó que el connacional se encontraba sin permiso en EE. UU. y tenía dos expulsiones previas en 2017.

Para evitar una condena mayor, Gómez López se declaró culpable de los cargos en su contra en diciembre del año pasado.

No fue hasta el 9 de abril de 2026 que el juez Angel Kelly lo condenó a 13 años en la cárcel, seguidos de cinco años de libertad condicional supervisada, así como una deportación. El cómplice del guatemalteco, cuya identidad no se reveló, ya fue expulsado de EE. UU., según la fiscalía.

*Con información de Departamento de Justicia