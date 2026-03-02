Comisión de Asuntos Electorales y Jefes de Bloque entrevistan a los candidatos al TSE

La Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo y Jefes de Bloque entrevistaron a los 20 candidatos a magistrados del TSE.
Un poco más tres horas fueron suficientes para que la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y la instancia de Jefes Bloque escucharan a los 20 candidatos a magistrado titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Durante cada una de las exposiciones, los candidatos hicieron algunas consideraciones de su quehacer profesional, así como del planteamiento de su plan de trabajo de ser nombrado como magistrado del máximo órgano electoral en el país.
Exposiciones
En esta jornada, resalta las exposiciones de los candidatos Giovanni Francisco Soto Santos, Juan José Bolaños Mejía, Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Mario Alexander Velásquez Pérez, Lesther Castellanos Rodas, José Luis de Jesús Samayoa Palacios y Quelvin Ottoniel Jiménez Villalta.
En su exposición Bolaños Mejía, aseguró que su plan de trabajo se basa en el principio de legalidad, como norma suprema del quehacer del TSE:
Por su parte, Samayoa Palacios afirmó que uno de sus ejes principales de su plan de trabajo ésta encaminado a fortalecer el Instituto Electoral.
El candidato Jiménez Villalta expuso la necesidad de depuración del padrón electoral que permita establecer que quienes aparecen escritos son los que, realmente tiene el derecho de emitir su voto.
Candidatos
Esta es la lista de los 20 candidatos a magistrado titular y suplente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), escuchados por los diputados:
- Esmeralda Judith Orozco Navarro
- Giovanni Francisco Soto Santos
- Juan José Bolaños Mejía
- Wilber Estuardo Castellanos Mejía
- Mario Alexander Velásquez Pérez
- Lesther Roberto Castellanos Rodas
- José Alberto Godinez Rodríguez
- José Luis de Jesús Samayoa Palacios
- Roberto Estuardo Morales Gómez
- Rafael Morales Solares
- Rosa Mariella Josabeth Rivera Acevedo
- Eva Marina Recinos Vásquez
- Joaquín Rodrigo Flores Guzmán
- Selvin Guadalupe Guevara Farfán
- Francisco Javier Puac Choz
- Karin Virginia Romeo Figueroa
- Quelvin Otoniel Jiménez Villalta
- Sergio Amadeo Pineda Castañeda
- Julio César Recinos Fabián
- Alfredo Skinner-Klée Arenales