Carlos Arias Bouscayrol asume como presidente del CACIF para el período 2026-2027

Francisco Ralda asume como primer vicepresidente y Luis Fernando Leal como segundo vicepresidente.
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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) dio a conocer al Comité Ejecutivo para el período 2026-2027.
Ha sido designado como presidente, Carlos Arias Bouscayrol, quien es vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).
Mientras, Francisco Ralda, quien es actual presidente de Agexport, ha sido nombrado como el primer vicepresidente del CACIF.
Mientras que, como segundo vicepresidente, fue designado Luis Fernando Leal, quien representa a la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).
Entre los objetivos del nuevo Comité Ejecutivo está el impulsar el sector privado y la organización de las elecciones generales del 2027.