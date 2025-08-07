¿Cómo afecta y cómo proteger tu auto en época de lluvia?

-

Las inclemencias del clima provocan que tu vehículo se deteriore, aunque es inevitable, con ciertos cuidados puedes lograr alargar su vida útil.

OTRAS NOTICIAS: 5 consejos para evitar que el parabrisas se empañe cuando llueve

Estos consejos pueden ayudar a evitar que tu carro se arruine más rápido con la lluvia y los charcos e inundaciones en carretera.

¿Qué hace la lluvia en tu auto?

Está expuesto al óxido y la corrosión

El agua favorece la formación de óxido a mediano plazo, más si golpeas tu auto y no reparas la pintura a tiempo, dejando expuesto el acero, al reaccionar con el oxígeno se desarrolla corrosión, comprometiendo la estructura en áreas internas y en la superficie, derivando en costosas reparaciones. Los componentes más vulnerables son las loderas, el escape y las partes que más topan con los túmulos.

Foto: El óxido provoca daños en el auto.

2. Llega a presentar fallas eléctricas recurrentes

La lluvia puede afectar el sistema eléctrico como luces, sensores y el sistema de encendido, éstos son vulnerables a un corto circuito cuando están expuestos a humedad.

3. Problemas de moho y hongos

La humedad puede filtrarse en el habitáculo en pequeñas grietas, sellos desgastados o filtraciones, generando un ambiente propicio para el crecimiento de estos organismos. Cuando las esporas encuentran superficies húmedas, como la tapicería o las alfombras, comienzan a propagarse con rapidez, causando daños permanentes en el interior del vehículo, si no se eliminan de forma oportuna. Además del deterioro estético pueden desencadenar problemas de salud como alergias o sensibilidad respiratoria.

El moho puede afectar tu vehículo y tu salud.

4. El motor puede inundarse

El agua puede ingresar al motor a través del sistema de admisión de aire, esto puede causar un daño conocido como "golpe hidráulico", donde el motor se detiene por completo debido a la presencia de agua en los cilindros. Las inundaciones también pueden comprometer el sistema de escape y los frenos

5. Los neumáticos pierden tracción

Este se produce cuando el agua se acumula entre los neumáticos y la superficie de la carretera, reduciendo la fricción entre ellos. El auto se desliza sobre el agua sin que puedas controlar la dirección o velocidad, bajo estas condiciones, esto hace que el tiempo necesario para frenar sea significativamente mayor que cuando circulas por asfalto seco.

Las llantas pueden perder tracción y rajarse con la constante lluvia. Foto: Oficial.

Si te topas con un charco mientras conduces a velocidades superiores a 80 km/h y frenas de golpe, podrías perder el control del carro provocando giros descontrolados.

Soluciones para cuidar tu auto en época de lluvia

Aunque no lo aparenta, lavar tu vehículo después de conducir bajo la lluvia es una gran ayuda, ya que esto eliminará los residuos y contaminantes antes de que se adhieran a la carrocería.

Sube las ventanillas al manejar o estacionar para reducir la cantidad de agua que podría entrar por ellas, evitando acumulaciones indeseadas. Asegúrate de que las puertas estén bien cerradas. Esto previene la filtración de agua, manteniendo seco el habitáculo al conducir en condiciones climáticas adversas.

TE PUEDE INTERESAR: Cómo usar correctamente el aire acondicionado de tu auto

Evita las fallas eléctricas

Además, conducir a través de charcos profundos puede dañar elementos como la batería o los cables de conexión. Para prevenir este tipo de problemas, evita pasar por acumulaciones de agua y revisa los sistemas eléctricos de tu vehículo cada cierto tiempo.

Mantenimiento para disminuir la presencia de Moho y hongos

Cierra bien las puertas y ventanas para que el agua no ingrese por las rejillas de ventilación del aire acondicionado. No dejes objetos húmedos como bolsas de almuerzo, toallas o cualquier otro artículo similar en los asientos traseros mientras conduces en condiciones climáticas adversas, ya que esto aumentará la humedad dentro del automóvil. Siempre que sea posible, retíralos antes de salir a la autopista para evitar que se mojen en el camino.

Revisa tu motor de posibles filtraciones de agua. (Foto: Oficial)

No permitas que entre agua en el Motor

Espera tiempo prudencial para usar tu auto en áreas donde se formen charcos grandes o reduce la velocidad si no tienes más opción que atravesar áreas inundadas. Si es inevitable hacerlo, detén el vehículo de inmediato y solicita ayuda profesional.

Para disminuir la pérdida de tracción

Disminuye la velocidad, frena con suavidad y evita usar el sistema bruscamente, reduce de forma gradual el movimiento para prevenir derrapes. Movilízate por los carriles menos transitados, si no puedes evitarlo trata de esquivar los agujeros.

Cuidados generales de tu vehículo

Si tienes la oportunidad de hacerlo estaciona tu auto en sitios techados.

No dejes expuesta la carrocería y atiende los golpes y rayones a tiempo, para evitar la corrosión.

Foto: Oficial.

Trata de pulir tu auto de manera frecuente, si puedes una vez cada 3 meses si tu auto queda estacionado a la intemperie. El pulido generará una capa protectora que evitará que el agua actúe.

Dale servicio a tu auto en las fechas requeridas.

Si notas que el agua se filtra por algún área del vehículo llévalo de inmediato al taller para resolver el problema.

Cambia los burletes que sellan las puertas, si notas que los sillones se humedecen.