¿Cómo fue salir con Ricardo Arjona? La confesión de Susana Zabaleta

Susana Zabaleta volvió a hablar del breve romance que tuvo con Ricardo Arjona durante un podcast.

En Tik Tok se recordó la parte de una entrevista donde la actriz fue cuestionada acerca de la veracidad de su relación con el cantautor guatemalteco, afirmando que sí ocurrió y dando más detalles.

"¿Saliste con Ricardo Arjona? ¿Te escribió alguna canción? yo quiero saber de esta relación, cuéntame cómo fue salir con Ricardo Arjona", le preguntaron.

Además le dijeron si sabía de alguna canción que el cantante le haya dedicado alguna canción.

"Ricardo acababa de llegar a México, era un guapazo y empezamos a salir, alguien me lo presentó y él quería hacer un video, o estaba saliendo con alguien, estaba con Daniel Gruener que después fue mi marido y entre que sí o no, a lo mejor, quien sabe, gracias al cielo dije yo me voy por este", dijo.

"Si no iba a ser muy terrible, los dos dijimos, híjole no, va a estar duro porque él también tenía una relación, entonces no, juegas a lo feo y eso no está bien", explicó.

Zabaleta también bromeó acerca de una posible canción que Arjona le pudo haber escrito el intérprete de "Señora de las cuatro décadas".

