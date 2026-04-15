¿Cómo funcionará el subsidio aprobado para los combustibles?

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El subsidio a los combustibles se aplicará como una reducción directa en el precio por galón al momento de la compra.

El subsidio a los combustibles aprobado el martes 14 de abril mediante el Decreto 11-2026 funcionará como una rebaja directa en el precio que pagan los consumidores al momento de abastecerse, sin necesidad de realizar trámites o registros previos.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3, el apoyo no se entregará en efectivo, sino que se reflejará automáticamente en el precio por galón en las estaciones de servicio. Es decir, el consumidor percibirá el beneficio de forma inmediata cada vez que compre diésel o gasolina.

El Estado compensará a los importadores, previa verificación del traslado correcto del subsidio. (Imagen: captura de pantalla)

Para asegurar que esta reducción llegue de forma efectiva, la ley establece que el descuento debe trasladarse a lo largo de toda la cadena de comercialización. En ese sentido, los importadores están obligados a aplicar la rebaja desde el precio de venta en terminal, para que el ajuste se mantenga hasta el consumidor final sin alteraciones.

Sobre las facturas

Para el consumidor el funcionamiento es simple, pues el beneficio se aplica automáticamente en el punto de venta, y podrá cancelar un precio menor por cada galón sin gestiones adicionales.

Además, cada operación comercial deberá dejar evidencia del apoyo aplicado. Las facturas incluirán una anotación específica del subsidio, para dar seguimiento al beneficio y verificar que realmente se traslade al usuario final.

La ley obliga a que la rebaja se traslade en toda la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor final. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

En cuanto al pago del subsidio, el Estado compensará a los importadores por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que reconocerá los montos correspondientes tras verificar la información proporcionada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la documentación que respalde la reducción en los precios.

Esta ley también delimita quiénes pueden participar, pues únicamente los importadores registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos del MEM antes de la entrada en vigencia de la normativa, podrán formar parte del esquema, para garantizar orden y control en la aplicación del subsidio.

Sanciones

El cumplimiento de la medida estará sujeto a supervisión institucional. El MEM, en conjunto con el de Economía y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumdior (Diaco), realizará inspecciones y monitoreo de precios para confirmar que la rebaja se aplique correctamente. A esto se suma la fiscalización de la SAT y la verificación del uso de fondos por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

Varias instituciones verificarán el cumplimiento para garantizar que el apoyo llegue a la población. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La normativa también contempla sanciones económicas para quienes incumplan con el traslado del subsidio al consumidor final, enfatizando la obligación de que el beneficio se refleje en el precio de venta.

Temporalidad y vigencia

El objetivo de esta normativa según el Artículo 1, es aliviar el impacto del alza internacional de los combustibles en la economía de los hogares. No obstante, el apoyo tendrá un carácter temporal, hasta por tres meses o hasta que se agoten los fondos.

El subsidio se establece con el monto de apoyo:

Q8.00 por cada galón de diésel

Q5.00 por cada galón de gasolina regular y superior

Antes de entrar en vigencia, el decreto deberá completar el proceso legal correspondiente, que incluye su sanción, publicación y la emisión del reglamento. Se estima que el subsidio podría comenzar a aplicarse en un plazo aproximado de entre 12 y 15 días.

Presupuesto

El Decreto 11-2026 contempla un presupuesto de Q2 mil millones de los cuales Q1,200 millones estarán destinados al subsidio del diésel.