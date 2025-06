Entrevista con Yosef Garmon: ¿Cómo inició el conflicto entre Israel e Irán?

-

El director de Alianza Humanitaria de Israel, explicó el contexto que dio origen al conflicto actual entre el país que representa e Irán y describió qué pasaría si estos últimos salen victoriosos.

Yosef Garmon, director de Alianza Humanitaria de Israel, nació en Jerusalén en 1988, es conferencista internacional y hace década llegó a Guatemala para ser Rabino Principal de la Comunidad Judía en Guatemala.

En 2019, formó la Coalición Humanitaria que apoya a personas necesitadas en 38 países con alimentos, medicamentos, así como la construcción de más de 1,500 casas y fue reconocido por la organización Jewish News Syndicate (JNS) como unos de los 40 principales defensores y líderes pro-Israel en Latinoamérica.

Es soldado de las Fuerzas de Reserva de Israel en la unidad de tanques y ha estado en Gaza, Líbano y Siria.

En esta entrevista con Soy502, nos explica cómo empezó el conflicto con Irán y qué expectativa tiene Israel, de quien menciona, no es como en tiempos del Holocausto, "ahora sí tiene capacidad de defenderse".

¿Por qué Israel atacó a Irán primero hace unos días?

Israel no comenzó atacar a Irán y lo explicaré. Responder abre la ventana para entender todo el contexto y la ideología de Irán desde 1979. Antes de eso había vuelos directos entre Israel e Irán, no tenemos nada en contra de los iraníes, hay muchos que apoyan a Israel y no tenemos problema entre las personas.

Pero en 1979, con la revolución del Islam Shiita radical en Irán, empezaron a proclamar, según ellos, también la eliminación del Estado de Israel y Estados Unidos y otros países. El Islam radical no acepta, diremos, al mundo diferente que no cumple con las leyes de la sharia y lo divide en tres: Dar el Islam, la casa del islam, lo que cumple el islam y tiene su mundo venidero.

Luego está Dar el Harab, que es la casa de los idólatras y dicen que "hay que matarlos" según el Islam y, el Ihal el Kitab que es el pueblo del libro, los judíos y los cristianos que pueden vivir únicamente bajo de un gobierno musulmán, pagando una Jizia, una suma mensual, para tener protección, pero no encima del pueblo del Islam.

Cuando hay un Estado de Israel, es decir, un gobierno ajeno al Islam, ya es una amenaza teológica. Por eso Irán empieza a financiar proyectos de terror alrededor del mundo para islamizar y preparar el mundo para la venida del Mahdi, del Mesías, del Islam Shiita.

A partir de ese momento, Irán empieza su conflicto, aunque no tenemos frontera con Irán, está a 1,500 kilómetros de distancia de Israel y es 76 veces más grande. No tenemos ningún conflicto de Irán-Libre, pero aun así, pretende eliminar a Israel todo el tiempo.

Durante los últimos años, Irán financió diferentes proxys alrededor de Israel.

¿Qué significa eso?

Proxys son como sus manos largas en diferentes países. Tanto en Hezbollah en el norte de Israel, Hamas al sur de Israel, Siria en el otro lado, Líbano, Yemen, para que en el momento de llegar al punto importante para sacar la eliminación de Israel, todos se activarán.

El 7 de octubre de 2023, Irán activó ese plan y quería eliminar a Israel. Hamas va a entrar del sur, Hezbollah va a entrar del norte, Siria y otros países e Irán viene a terminar el trabajo. Hamas se enfocó y perdió mucho tiempo en la fiesta de Lanova y no logró controlar las carreteras. Israel entró y logró frenar el ataque.

Israel no atacó a Irán primero, sino Irán atacó a Israel a través de sus enviados y su dinero desde el 7 de octubre de 2023.

Y gracias a Dios podemos decir que hoy, después de casi dos años, Hamas está eliminado casi. Hezbollah está derrotado totalmente en el norte. Siria está cambiando el gobierno y quiere esta paz con Israel. Yemen está debilitado y ahora Irán está siendo atacada.

Hay que aclarar un punto, Israel no ataca objetos civiles, sino únicamente objetos militares que amenazan al mundo, mientras que Irán, a propósito, ataca lugares y objetos civiles. Como el hospital Soroka, en Beerseba, en donde hay doctores árabes, pacientes árabes, judíos y cristianos, personas de todo tipo, un centro que trata de desarrollar programas de salud para diferentes países del mundo.

Irán también atacó ciudades, judíos y árabes. En Tamara murieron cinco personas de la misma familia, de una familia árabe, por un misil de Irán.

Israel ataca los lugares militares que los amenazan, mientras que Irán trata de atacar a los civiles, niños, hombres, mujeres. Y eso lo tenemos que tener muy claro.

El rabino Garmon se dedica a impulsar ayuda humanitaria en varios países del mundo. (Foto: Cortesía Yosef Garmon/Soy502)

¿Qué pasa si gana Irán?

Si Irán gana, si esos radicales ganan, todo el mundo perderá, será un problema para el mundo. Antes de 1979, Irán tenía el gobierno más moderado, el gobierno del Shah. El príncipe, hijo de aquel gobierno, hoy en día está tratando de regresar y está apoyando a Israel y a Estados Unidos.

En 1979 subió Jomeini, y todo el gobierno de las ayatolas, el gobierno religioso de Israel radical a Irán, y desde ahí empezó a cambiar su filosofía a estar en contra de Israel, Estados Unidos y otros países.

La película Persepolis, dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, muestra ese cambio en Irán...

Sí. Está basada en un libro. Hay mucha gente que piensa que el problema es Israel con los países árabes, o con otros. No. Hay paz con países árabes, hay paz con Egipto, Jordania, con los Emiratos Árabes, Marruecos, Sudán, Bahrein.

Estamos en procesos de paz también con Arabia Saudita y con otros países.

Irán lo que quería es frenar ese proceso de paz que se iban a firmar antes del 7 de octubre. Eran semanas de distancia a firmar la paz con Arabia Saudita y con otros países árabes pero no podía permitir eso. Por eso surgió el ataque del 7 de octubre a través del dinero de Irán. Y de ahí estamos en esa historia que lamentablemente seguimos hasta el día de hoy, amenazados día y noche por cohetes y misiles, pero nosotros al final lo que queremos es paz.

Pero han respondido...

Si hay un país que nos amenaza, que quiere eliminarnos, nosotros no podemos permitirlo porque la última vez que confiamos en el mundo perdimos un tercio del pueblo judío en el Holocausto, seis millones de judíos que murieron.

Entonces estamos peleando, vamos a decir, para sobrevivir.

Participé como soldado en la guerra en Irán, en Siria y en Gaza; apenas salimos de una misión en el último lugar, estuvimos activos casi 400 días. Apoyamos también a los palestinos con alimentos. No tenemos nada en contra de la gente, es contra los terroristas.

Arriesgamos nuestra vida para evitar la pérdida de vida de inocentes. Mis amigos soldados murieron porque fueron a verificar casas que no había inocentes para encontrar únicamente a los terroristas.

Si Israel quería hacer genocidio o matar a inocentes, podía terminar la guerra en un día, tirar una bomba el 8 de octubre y ahí se acabó todo. Capacidad tiene, pero voluntad, no.

Hamás es lo contrario.

Irán es un país que tiene la voluntad, pero gracias a Dios no tiene la capacidad.

¿En dónde está usted actualmente?

Estoy en París, buscando el camino para regresar a Israel mañana. Salí a una misión, a unos proyectos humanitarios y a unas conferencias, y empezó todo esto, y ahora tengo que regresar, porque la verdad la situación es muy complicada. Siempre le digo a la gente, no tratan de entender lo que pasa, no tratan de sentir, de imaginar.

Israel financia proyectos humanitarios alrededor del mundo cuando Irán financia terror.

Garmon es soldado en reserva de IDF en la unidad de tanques y ha estado en Gaza, Líbano y Siria. (Foto: Cortesía Yosef Garmon/Soy502)

¿Qué opina del rechazo en varios sectores sociales a Israel?

Lamentablemente hay mucha desinformación. Son externos y también con el gobierno.

Tenemos muchos proyectos hoy en día en África, en Asia, en América Latina. Estamos construyendo un colegio en Guatemala, en Jerusalén, cerca de Zulipa. Veo gestiones alrededor del mundo como soluciones de agua, de agricultura, también con Israel, también en Gaza y en diferentes ciudades. Podemos estar y apoyar a Estados Unidos.

¿Considera que esta es la crisis más grande después del holocausto?

Sí, sin ninguna duda.

El 7 de octubre fue el día que más judíos murieron en el mismo día desde el holocausto, fueron 6.000 personas, en un mundo que pensamos que aprendió cuando dijo never again, nunca más, y lamentablemente pasó otra vez.

Tengo que aclarar que no estamos en los días del holocausto. En el holocausto no teníamos como defendernos, ahora sí.

¿Qué opina del manejo de las autoridades de Israel esta situación?

En Israel, como en cualquier lugar del mundo, hay políticos y siempre discuten y pelean, pero gracias a Dios, en ese momento contra Irán y contra esa amenaza, están unidos por primera vez, creo casi, en la historia de Israel. Tanto la oposición como la coalición.

Creo que esa unidad seguirá también después de que termine la operación. Confiamos en las personas y en Dios también y que, juntos van a poder iluminar su mente para poder terminar esa amenaza. Y tener al final, paz.

La idea no es terminar con Irán, es llegar a tener un ambiente de paz y de desarrollo, tanto para nosotros como para todos.

Garmon se encontró la semana pasada con un amigo iraní en París, Francia, y describió que esta imagen refleja que la población de Irán e Israel no tiene problemas entre sí.

¿Afectará la situación en este momento los proyectos que tienen alrededor del mundo?

Todo lo que Israel hace en el mundo a través de sus embajadas y a través de diferentes organizaciones, sigue.