Así puedes evitar enfermedades en este regreso a clases

De acuerdo con un especialista guatemalteco, esto debes hacer para evitar el contagio.
TE INTERESA: Médico guatemalteco se pronuncia tras casos de sarampión en el país
El médico y especialista en enfermedades respiratorias, Alejandro de León, destaca que en este nuevo inicio de clases, las enfermedades respiratorias son mayormente frecuentes y ante ello recomienda reforzar el sistema inmunológico.
Pero, ¿cómo podemos evitar que los niños se enfermen?, según el experto, los cuidados principales que debe tener un niño para evitar enfermarse son:
- Una alimentación balanceada.
- Dormir las horas correspondientes para cada edad.
- Suplementarios de vitamínicos (C, el Zinc, D y Omegas entre otras).
Además de considerar el consumo de probióticos adecuados y recetados específicamente para los pequeños.
Y para los niños que padecen alergias respiratorias, será fundamental que continúen sus tratamientos médicos, dado que son mayormente propensos a contagios por el exceso de moco que normalmente generan, indicó el médico.
Estas recomendaciones se enmarcan en épocas frías en que se inicia el ciclo escolar, privado y nacional.
La interacción con otros niños suele prolongar los virus, por ello de León agrega que ante síntomas como tos, congestión nasal, fatiga o fiebre, acudan al médico para tener un diagnóstico y un tratamiento temprano.