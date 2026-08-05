Karate le da dos nuevas medallas a Guatemala en Santo Domingo 2026

El karate volvió a poner en alto el nombre de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
OTRAS NOTICIAS: Jorge Vega conquista el oro para Guatemala y logra el tetracampeonato regional
Pedropablo de la Roca se proclamó campeón en la categoría de kumite masculino -60 kilogramos, mientras que Fernando Calderón conquistó la medalla de plata en kata masculina.
De la Roca completó un torneo de gran nivel y coronó su actuación con una victoria sobre el venezolano Wilmer Pérez en la final, resultado que le permitió subir a lo más alto del podio y aportar una nueva medalla de oro para nuestro país.
Fernando Calderón también tuvo una brillante participación en la modalidad de kata. El guatemalteco avanzó con autoridad hasta la final, donde se enfrentó al dominicano Larry Aracena. Aunque no logró quedarse con el título, aseguró la medalla de plata tras una destacada presentación.
Con estas dos nuevas preseas, el karate se unió a la exitosa jornada de la delegación chapina en Santo Domingo.