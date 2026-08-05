AeroMetro: avance en trabajos de construcción genera cambios viales

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El alcalde Ricardo Quiñónez destacó que siguen avanzando para que la ciudad tenga una nueva alternativa de transporte.

OTRAS NOTICIAS: Cambian reversible en la Roosevelt por trabajos del AeroMetro

La Municipalidad de Guatemala indicó este miércoles 5 de agosto que continúan realizando la construcción del AeroMetro y que se implementó el cambio de ciertas rutas mientras se realizan estos trabajos.

Ante ello, el alcalde Ricardo Quiñónez se pronunció, expresando que "Toda obra de movilidad genera incomodidades mientras se construye."

Toda obra de movilidad genera incomodidades mientras se construye. Seguimos avanzando para que muy pronto la ciudad tenga una nueva alternativa de transporte.#TraficoGT #TransitoGT #UnlugarQueConecta #AeroMetroGT https://t.co/oEnGImy9rD — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) August 5, 2026

La comuna capitalina también alertó a los conductores que transitan por el sector de la calle Montúfar, ya que se mantienen cambios temporales en la circulación.

También recomienda utilizar las rutas alternas habilitadas, planificar los recorridos con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de Policía Municipal de Tránsito de la ciudad y de Mixco.

Pruebas de carril reversible en Periférico

Durante la tarde de este miércoles 5 de agosto se implementa una prueba de carril reversible en el periférico.

La ruta del carril reversible abarcarla desde el puente El Incienso hasta las inmediaciones de la colonia 4 de febrero, luego del puente El Naranjo para incorporarse frente a la colonia Niño Dormido, donde los conductores podrán incorporarse nuevamente a la ruta normal.