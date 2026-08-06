¿Qué falta para que empiece a funcionar el paso a desnivel de la Roosevelt?

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La titular del CIV dio a conocer los trabajos pendientes para que empiece a funcionar el paso a desnivel instalado sobre la calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11 de la capital.

Durante su intervención en la conferencia de prensa semanal "La Ronda", la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, se refirió a la última supervisión realizada a la obra del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt.

En su alocución, la funcionaria indicó que el fin de semana recién pasado, junto a personeros de la Municipalidad capitalina hicieron un recorrido técnico por dicha obra para la conexión eléctrica e indicó que concluyeron los ensayos de la iluminación, por lo que este tema es algo que ya se tienen terminado.

Afirmó que el siguiente paso, será el tema relacionado con la señalización nocturna.

La Municipalidad de Guatemala informó a Soy502 que la instalación del alumbrado inició desde el viernes 31 de julio y concluyeron con los detalles durante la noche del domingo 2 de agosto.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea informó que lo que único que ésta pendiente en el proyecto del paso a desnivel de la Calzada Roosevelt es la señalización nocturna, pues la iluminación es un tema que ya esta terminado. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/rdof4P0j2R — Cristobal Veliz (@cristoveliz) August 6, 2026

Sobre el proyecto

Durante una citación en el Congreso, autoridades del Fondo Social de Solidaridad confirmaron que la obra pasó de un contrato original de Q44.96 millones a Q53.91 millones, es decir, un aumento cercano a Q9 millones.

Según el FSS el incremento se dio debido a errores de cálculo en la planificación original, específicamente en las rampas de acceso, así como al cambio de vigas tradicionales por vigas postensadas en uno de los puentes del proyecto.

Además, se detalló que el paso a desnivel será entregado con casi tres años de atraso respecto al plazo establecido en el contrato original, que contemplaba su finalización para el 31 de octubre de 2023.

También se informó que la empresa constructora fue sancionada con una multa superior a Q4.3 millones por 118 días hábiles de retraso en la entrega.