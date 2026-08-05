Jorge Vega conquista el oro para Guatemala y logra el tetracampeonato regional

El gimnasta guatemalteco Jorge Vega conquistó este miércoles la medalla de oro en la prueba de piso de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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Con esta presea, logró convertirse en tetracampeón de la competencia regional.
El nacional presentó una rutina de gran nivel, marcada por la potencia, la precisión y la limpieza en cada uno de sus movimientos, suficientes para superar al resto de competidores y subir, una vez más, a lo más alto del podio.
Con este triunfo, Vega ratifica su lugar como uno de los mejores gimnastas en la historia de Guatemala y extiende su dominio en la prueba de piso dentro de las justas regionales.
El chapín ha conquistado el oro en esta especialidad en las últimas cuatro ediciones del certamen: Veracruz 2014, Barranquilla 2018, San Salvador 2023 y Santo Domingo 2026.
La nueva presea dorada también impulsa la destacada actuación de nuestra delegación en Santo Domingo, donde Guatemala continúa sumando medallas en distintas disciplinas.