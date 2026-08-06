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Vecinos de zona 14 comparten foto de presuntos responsables de ataque armado

  • Con información de José Pos/Colaborador
05 de agosto de 2026, 18:25
Los vecinos de zona 14 compartieron una imagen de los atacantes.&nbsp;(Foto: Shutterstock/Cortesía)

Los vecinos de zona 14 compartieron una imagen de los atacantes. (Foto: Shutterstock/Cortesía)

Durante el hecho armado, un hombre terminó con heridas de proyectil de arma de fuego y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

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Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que dos presuntos atacantes que se movilizaban en una motocicleta, dispararon contra un hombre de aproximadamente 30 años, en la 3a. avenida y 17 calle de la zona 14.

Vecinos alertaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar al lugar localizaron a la víctima con heridas de bala y le brindaron atención prehospitalaria, posteriormente lo trasladaron en estado crítico a la emergencia del Hospital Roosevelt.

La víctima no ha podido ser identificada, por lo que investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) trabajan en la recolección de indicios para establecer la identidad de la víctima, determinar las causas del ataque y localizar a los responsables.

Bomberos Municipales trasladaron al herido al Hospital Roosevelt. (Foto: CMB)
Bomberos Municipales trasladaron al herido al Hospital Roosevelt. (Foto: CMB)

Imágenes podrían ayudar en las investigaciones

Ante los recientes hechos de violencia registrados en el sector, vecinos de Integral 14 compartieron con las autoridades imágenes de los presuntos atacantes para apoyar en las investigaciones.

Vecinos de zona 14 compartieron una imagen de los presuntos atacantes. (Foto: Cortesía)
Vecinos de zona 14 compartieron una imagen de los presuntos atacantes. (Foto: Cortesía)

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