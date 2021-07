Niña de 12 años queda eliminada en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

La menor de 12 años perdió ante su rival que le triplicaba la edad.

Hend Zaza, de 12 años, se convirtió en la atleta más joven en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Zaza, de la delegación de Siria, compitió el pasado sábado 24 de julio en el torneo de tenis de mesa, pero durante la primer ronda preliminar quedó eliminada.

Fue derrotada en los cuatro sets de la primer ronda ante la austriaca Liu Jia, de 39 años, que tiene una hija dos años menor que Zaza.

La menor que empezó en este deporte a los cinco años aseguró que fue un gran reto para ella.

"Fue muy duro estar preparada mentalmente para los Juegos Olímpicos, pero creo que de alguna manera conseguí superarlo, y esta es la parte que creo que hice mejor durante el partido", expresó.

"La principal lección fue perder este partido, sobre todo en el primer encuentro. Así que la próxima vez trabajaré duro para pasar la primera, la segunda y la tercera ronda, porque quiero jugar más en esta competición”, puntualizó.

Previo a dar inicio el desafío, Zaza no desaprovechó el momento para fotografiarse con Liu Jia, y así poder enmarcar uno de los momentos más importantes para ella.