Real Madrid golea al Elche en Liga y llegará motivado a Mánchester

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El Real Madrid firmó una contundente victoria este sábado al imponerse 4-1 al Elche en el Santiago Bernabéu, en duelo correspondiente a la jornada 28 de LaLiga, un resultado que mantiene a los merengues en la pelea directa por el liderato del campeonato.

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El conjunto dirigido desde el banquillo blanco mostró su gran momento futbolístico y, sobre todo, su contundencia ofensiva para resolver el partido ante su afición. Con este triunfo, el Madrid alcanzó los 67 puntos, igualando momentáneamente al líder, el Barcelona, que este domingo deberá enfrentar al Sevilla.

El dominio merengue comenzó a reflejarse en el marcador al minuto 39, cuando el defensor alemán Antonio Rüdiger apareció dentro del área para conectar un potente remate que abrió el camino para los locales. Apenas unos minutos después, al 45, el uruguayo Federico Valverde firmó un auténtico golazo para ampliar la ventaja y confirmar su gran momento goleador, luego de su destacada actuación a mitad de semana.

En la segunda mitad, el Madrid mantuvo el control del encuentro y encontró el tercer tanto al minuto 66 gracias al joven defensor Dean Huijsen, quien de cabeza dio tranquilidad al cuadro blanco con el 3-0.

FP: @RealMadrid 4-1 @ElcheCF

⚽ 39' @ToniRuediger

⚽ 45' @FedeeValverde

⚽ 66' @DHuijsen

⚽ 85' Manuel Ángel (p.p.)

⚽ 89' @10ArdAguler

@Emirates pic.twitter.com/pYVhbMfNFp — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 14, 2026

El Elche logró descontar al minuto 85 tras un remate que terminó desviando el canterano merengue Manuel Ángel, marcando en propia puerta y rompiendo el cero en el arco defendido por el belga Thibaut Courtois.

Sin embargo, la última palabra la tendría el turco Arda Güler, quien selló la goleada con un espectacular zurdazo desde larga distancia que sorprendió al guardameta rival y puso el definitivo 4-1, desatando la celebración en el Bernabéu.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene firme en la lucha por el título liguero, mientras comienza a enfocar su atención en su próximo desafío: la visita al Manchester City el martes por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Los merengues llegarán con una cómoda ventaja de 3-0 en la serie, resultado que los deja muy cerca de asegurar su presencia en los cuartos de final del torneo continental.