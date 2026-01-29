Comunicaciones vuelve a la victoria contra Antigua y piensa en salvarse

Con una anotación en una jugada aislada, Comunicaciones se quedó con los tres puntos en su visita al estadio Pensativo, al vencer 1-0 a Antigua y acercarse un poco más a su objetivo de dejar la zona de descenso.
Un partido que fue de ida y vuelta, pero que tuvo pocas ocasiones claras en las dos áreas. La primera de peligro llegó en el minuto 21, cuando Ernesto Monreal, quien volvió a la titularidad tras cumplir con su sanción, remató desde tres cuartos de cancha, pero Luis Morán atajó bien.
La respuesta llegó en los pies de Óscar Santis (25), Dewinder Bradley (45+1) y Diego Fernández (56), pero les faltó puntería y se toparon con un Fredy Pérez que igualmente contó con cierta fortuna en una jugada en la segunda mitad, en la que soltó un centro y casi la guarda en su propio marco.
Érick Lemus tuvo un par de ocasiones dentro del área (68 y 73), pero no estuvo claro, y fue finalmente sobre el 81, cuando Karel Espino, con un tiro libre frontal, y con cierta complicidad de un desvío en la barrera, marcó el único tanto del encuentro.
Comunicaciones suma 26 puntos en el acumulado, a uno de Guastatoya, que marca la zona de salvación.