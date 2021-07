¿Oscar Santis en la MLS? Comunicaciones responde por los rumores

Óscar Santis, jugador guatemalteco, podría hacer pruebas en el Inter Miami CF, equipo propiedad de David Beckham. Sin embargo, Comunicaciones aún desconoce esta información.

OTRAS NOTICIAS: Óscar Santis podría dejar Comunicaciones para jugar en el extranjero

El joven de 22 años, Óscar Santis recibió una invitación de hacer pruebas en el Inter Miami CF, de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, según medios cercanos al mediocampista.

Esta propuesta habría llegado en el programa de 'buscar talentos' de la institución que lidera David Beckham, quienes observaron al futbolista nacional durante su participación con Guatemala en la Copa Oro 2021.

Óscar Santis disputó cuatro partidos en el torneo de selecciones de Copa Oro, ante Guadalupe, en la fase preliminar, y los tres del grupo contra El Salvador, México y Trinidad y Tobago. En total suma siete apariciones y un gol con la Bicolor.

Comunicaciones reacciona

Óscar Santis milita actualmente en Comunicaciones y cuenta con él jugador para el próximo torneo en la Liga Nacional de Guatemala.

Ante este rumor, el cuadro de Comunicaciones se pronunció al respecto: "El club no tiene ninguna información oficial al respecto, por lo tanto, no puedo dar ninguna opinión sobre algo que no es de nuestro conocimiento", dijo el presidente del conjunto blanco Juan García a ESPN Digital.

Con ganas de que comience el Torneo Apertura 2021. ✌️#VamosCremas pic.twitter.com/FYZvhvieWw — Comunicaciones FC (@CremasOficial) July 16, 2021

Requisitos de MLS

Para concretar el período de prueba en el equipo dirigido por el inglés Phil Neville, Óscar Santis necesita el permiso de su equipo actual, algo que sus allegados ven difícil.

Mientras tanto, Santis continuará con la pretemporada en el equipo que dirige Willy Coito Olivera. Comunicaciones se alista para debutar en el Torneo Apertura 2021 ante Sololá FC, el domingo, 1 de agosto, en condición de visita.