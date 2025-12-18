Colombia: disturbios en partido de fútbol deja más de 60 heridos (video)

-

Al menos 59 personas resultaron heridas en medio de disturbios protagonizados por hinchas la noche del miércoles en el estadio de la ciudad colombiana de Medellín.

Los fanáticos del Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín se enfrentaron al término del partido de vuelta de la final de la Copa Colombia, que ganó 1-0 el club Verdolaga.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran a decenas de aficionados corriendo en la cancha del estadio Atanasio Girardot y lanzándose objetos.

El escuadrón antidisturbios de la policía intervino ante el caos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, reportó en un video compartido a la prensa que 52 hinchas fueron atendidas por médicos, mientras que la policía dio cuenta de siete uniformados heridos.

Las autoridades no reportaron capturados. Villa precisó que los responsables son buscados gracias a la imágenes de videos de cámaras de seguridad y serán "judicializados". "Son delincuentes y van a ser tratados como tal".

En las afueras del estadio Atanasio Girardot también hubo disturbios luego de la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.



La ceremonia de entrega de las medallas y el trofeo a Atlético Nacional no pudo realizarse.

Los disturbios empañaron una fiesta de banderas y cánticos a la que habían asistido más de 43 mil hinchas.

En Colombia la entrada de fanáticos del club visitante a los partidos entre equipos grandes suele estar prohibida para evitar incidentes, pero esta vez la alcaldía de Medellín había permitido el ingreso como gesto de paz en el fútbol.

El alcalde Federico Gutiérrez llamó a los protagonistas del enfrentamiento "criminales" y "desadaptados".

La violencia en el fútbol colombiano deja al menos 150 hinchas asesinados, según investigaciones independientes a falta de cifras oficiales.

