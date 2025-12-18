Tráiler colisiona contra un poste eléctrico y cae a un barranco en bajada del Águila

Varios sectores aledaños reportan que se quedaron sin servicio eléctrico en el kilómetro 11.7 carretera el Atlántico.
OTRAS NOTICIAS: Salario mínimo: sector gobierno propone aumentar 12 % en el departamento de Guatemala
Un vehículo de transporte pesado sufrió un percance cuando colisionó contra un poste de tendido eléctrico y cayó al barranco.
El accidente sucedió en el Kilómetro 11.7 de carretera el Atlántico, específicamente en el tramo mayor conocido como la bajada del Águila.
Afortunadamente solo se reportaron daños materiales y se logró identificar al piloto como José Arnoldo Paz, que indicó que se quedó dormido mientras conducía.
Debido a la colisión del poste, varios sectores de Palencia reportan que se quedaron sin servicio eléctrico.