Tráiler colisiona contra un poste eléctrico y cae a un barranco en bajada del Águila

  • Por Reychel Méndez
18 de diciembre de 2025, 06:47
Vecinos del área reportan que hay sectores que se quedaron sin servicio eléctrico. (Foto Ilustrativa: Canva/Soy502)

Varios sectores aledaños reportan que se quedaron sin servicio eléctrico en el kilómetro 11.7 carretera el Atlántico.

Un vehículo de transporte pesado sufrió un percance cuando colisionó contra un poste de tendido eléctrico y cayó al barranco. 

El accidente sucedió en el Kilómetro 11.7 de carretera el Atlántico, específicamente en el tramo mayor conocido como la bajada del Águila. 

Kilometro 11 del Atlántico, en este sector se reportan frecuentes accidentes de transporte pesado. (Foto ilustrativa: Redes Sociales)
Afortunadamente solo se reportaron daños materiales y se logró identificar al piloto como José Arnoldo Paz, que indicó que se quedó dormido mientras conducía. 

Debido a la colisión del poste, varios sectores de Palencia reportan que se quedaron sin servicio eléctrico. 

