La alerta en el Aeropuerto La Aurora para los viajeros

Si piensas viajar en estos días, consulta con tu aerolínea para evitar cualquier inconveniente.

Esta mañana de jueves 18 de octubre, algunas operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora presentaron demoras o fueron redirigidas a aeropuertos alternos debido a las condiciones climáticas, especialmente por la neblina.

Es por ello que, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se hace un llamado a los usuarios que tienen vuelos programados en estos días a que consulten con las aerolíneas correspondientes para conocer el status de su vuelo y evitar atrasos o inconvenientes.

AVISO IMPORTANTE PARA VIAJEROS



El Aeropuerto Internacional La Aurora, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, informa a los usuarios que tenían vuelos programados durante la madrugada que, debido a condiciones climáticas adversas (principalmente neblina),… pic.twitter.com/oBMids6hBV — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) December 18, 2025

El fenómeno no es aislado ya que en fechas recientes de octubre se registraron otras suspensiones temporales de vuelos de ingreso y salida.

En incidentes previos similares, la neblina ha afectado hasta 21 vuelos, obligando a desvíos y retrasos en la terminal aérea.