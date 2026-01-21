Concejal de la Municipalidad de Jalpatagua sufre un atentado

El funcionario presentaba crisis nerviosa, pero resultó ileso.
Un atentado armado se registró este miércoles en contra Ángel Aníbal García Lohayza, Concejal II de la Municipalidad de Jalpatagua.
El hecho ocurrió en jurisdicción de la aldea El Aceituno, municipio de Jalpatagua.
Según información preliminar, sujetos desconocidos realizaron varios disparos dirigidos al funcionario; sin embargo, este logró salir ileso del ataque.
Bomberos Municipales Departamentales de Jalpatagua acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a Lohayza, ya que presentaba crisis nerviosa derivada del hecho.
Tras ser evaluado por el personal de emergencia, se determinó que no presentaba heridas de bala ni lesiones físicas, por lo que no fue necesario su traslado a un centro asistencial.
A través de un comunicado, la comuna lamentó el atentado.