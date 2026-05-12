Hombre es condenado a 24 años de prisión por agredir a una adolescente recién operada

La menor se encontraba en proceso de recuperación luego de haber tenido una cirugía, cuando fue víctima de abuso por parte del sentenciado.
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El Ministerio Público (MP) informó este martes 12 de mayo que, se obtuvo sentencia condenatoria de 24 años de prisión inconmutables contra Heriberto V. por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación en forma continuada.
El Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer de Jutiapa encontró culpable a este hombre de dichos delitos.
El crimen lo cometió en mayo de 2015, en la aldea Las Flores, municipio de El Progreso, en contra de una adolescente de 15 años que se recuperaba de una cirugía.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó una reparación digna que incluye compensación económica y terapia psicológica para la víctima.
Asimismo, se impuso como medida reparadora que, la Municipalidad de Jutiapa publique campañas de incentivo a la denuncia en sus redes sociales y sitio web durante un mes.