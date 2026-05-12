Luchador "El Cuatrero" es condenado a más de 12 años de prisión en México

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Su expareja y luchadora chilena, Stephanie Vaquer lo denunció por agresión física.

El luchador mexicano Rogelio Reyes, más conocido como "El Cuatrero" fue declarado culpable por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra su expareja y también gladiadora chilena, Stephanie Vaquer.

"El Cuatrero" fue sentenciado a 12 años y 8 meses de prisión tras un proceso que comenzó en 2023, cuando la víctima denunció una agresión física con intento de estrangulamiento dentro de un departamento en la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México.

Dan 12 años, 8 meses de CONDENA a Cuatrero:



Un juez individualizó este martes la pena al luchador, por tentativa de #feminicidio y violencia familiar en contra de @Steph_Vaquer.



Serían 10 años, 8 meses por los 2 años que Cuatrero ya estuvo recluido.



Por lo pronto seguirá… pic.twitter.com/jqCwNtLdvG — Antonio Nieto (@siete_letras) May 12, 2026

A dicha condena se le descontarán dos años, ya que permaneció en prisión preventiva entre 2023 y 2025.

Durante ese periodo se desarrolló el proceso de investigación, el cual se extendió por más de dos años y permitió a su defensa tramitar un amparo para continuar el proceso en libertad condicional.

"El Cuatrero" fue enviado a 12 años y 8 meses de prisión. (Foto: Redes sociales)

Posible reducción de condena

Rogelio Reyes, quien es hijo del histórico luchador Carmelo Reyes "Cien Caras", aún podría solicitar el recurso de reducción de condena por buena conducta.

Dicho recurso establece que el sentenciado debe cumplir al menos la mitad de la pena en prisión. En caso de obtener ese beneficio y tomando en cuenta los dos años ya cumplidos, "El Cuatrero" podría recuperar su libertad en poco más de cinco años.

El medio local Récord mencionó que, el equipo legal de Stephanie Vaquer no considera justa la condena impuesta al luchador. Por ello, se analiza presentar un recurso de apelación para buscar una pena mayor.

Stephanie Vaquer podría presentar un recurso de apelación para buscar una pena mayor. (Foto: Redes sociales)

*Con información de Récord