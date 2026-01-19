Condenan a exdiputado Julio Lainfiesta por violencia contra la mujer

-

El exdiputado Julio Lainfiesta fue condenado tras aceptar cargos.

Julio Francisco Lainfiesta Rímola, exdiputado al Congreso de la República y actual Subsecretario de Consejo Nacional para la Atención de Migrantes (Conamigua), fue condenado a 2 años 6 meses de prisión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado.

La condena emitida en contra de Lainfiesta se emitió en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio, luego que este se declarara culpable.

Según informó el Ministerio Público, la aceptación de cargos se desarrolló en la audiencia de primera declaración en donde le imputaron el delito.

Los hechos fueron cometidos el 3 de junio de 2023 en el interior de una casa ubicada en la zona 14 capitalina, en donde agredió físicamente a la víctima, después de discutir con ella.