Condenan a exdirector general de Caminos por usurpación de atribuciones

El exdirector general de Caminos también deberá pagar una multa y sus derechos políticos han sido suspendidos.
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El Ministerio Público (MP) informó que la Fiscalía de Delitos Administrativos logró que el Juzgado Primero Pluripersonal de Paz Penal dictara sentencia condenatoria a Jorge G. por el delito de usurpación de atribuciones.
La fiscalía demostró que, esta persona en su calidad de director general de Caminos, autorizó la construcción de una línea de transporte de energía eléctrica, del kilómetro 36.8 al 51 de la carretera antigua entre Palín y Escuintla.
Sin embargo, dicha autorización debía darla el Ministerio de Energía y Minas (MEM), ya que es el único ente que, según la ley específica, puede otorgar la utilización de bienes de dominio público en la construcción de líneas de transmisión de energía.
Por lo tanto, a través del procedimiento especial de aceptación de cargos, Jorge G. fue condenado a dos años de prisión, multa de Q25 mil y reparación digna de Q5 mil., según indicó el MP.
Además, se le suspendieron sus derechos políticos por el tiempo que dure la pena de prisión, según la información brindada por las autoridades.