Condenan y multan a un agente de la PNC por lavado de dinero

La agente policial fue sentenciada a seis años de prisión.
El Ministerio Público (MP) informó que Delmy G., agente de la Policía Nacional Civil (PNC) fue condenada a seis años de prisión inconmutables, por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Además, se le impuso una multa de Q265 mil 70, esto luego de que la fiscalía demostró que recibió en dos cuentas bancarias personales, la cantidad de dicha multa.
Delmy G, no pudo acreditar el origen lícito del dinero que había recibido, según indicaron las autoridades.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros activos fue quién logró que el Tribunal Noveno de Sentencia Penal dictara la sentencia condenatoria.