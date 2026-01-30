Ellos son los 12 reos que siguen prófugos de Fraijanes II tras recaptura del "Bufón"

-

Siete de los 20 reos fugados de Fraijanes II han sido recapturados y uno fue localizado sin vida.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Jocker", de la clica "Solo Raperos SR", quien es un pandillero y terrorista del Barrio 18, que se había fugado de Fraijanes II, fue recapturado este viernes 30 de enero.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que alias "Bufón" se encontraba en la aldea El Chan, colonia Las Maravillas, ruta a San Pedro Ayampuc, donde localizaron armas de fuego y un chaleco antibalas.

Reyes Popol es el octavo reo localizado de los 20 que se fugaron de manera masiva el año pasado, quienes fueron confirmados como prófugos el 12 de octubre de 2025 por el Sistema Penitenciario (SP).

De estos ocho terroristas, siete fueron recapturados por la PNC y uno que fue hallado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en el Jocotillo, Villa Canales.

Carlos Agustín Reyes Popol, alias "Bufón" o "Jocker", fue recapturado este viernes 30 de enero. (Foto: Wilder López/Soy502)

Los 12 que siguen prófugos

Por lo tanto, son 12 los reos que continúan prófugos de la justicia, siendo los siguientes:

Edwin René Ramírez Iboy, de 41 años, alias "Chucho" o "Crosty", de la clica "Master Dance Rap", fue uno de los que confesó junto a "El Lobo", la muerte de Armando Lorenzana Gómez, alias "Arjona", y otros tres individuos, por actuar sin autorización de los cabecillas. Fernando Muñoz Sinar, de 43 años, alias "Happy", de la clica "Solo para Locos", fue acusado por asesinato, asociación ilícita y evasión. Es señalado de la muerte de un policía y de una fuga que dejó a dos investigadores heridos. Kevin Amilear Ramos Aguilar, de 39 años, alias "Travieso", de la clica "Crazy Ganster" y cabecilla del Barrio 18, fue acusado de coordinar extorsiones, desde prisión, en la zona 16 de la capital, Villa Nueva, Quetzaltenango y Totonicapán. Rudy Augusto Ortiz Morales, de 44 años, alias "Smoking", quien es uno de los cabecillas de "La Rueda" del Barrio 18, es acusado de delito de evasión, asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. También, fue señalado de coordinar ataques contra policías, guardias penitenciarios y fiscales del Ministerio Público (MP). Wilfredo Alfredo Monzón Paniagua, de 37 años, alias "Snyper", de la clica "Solo para Locos" fue ligado a proceso penal por el caso "Adolescentes en Peligro" y acusado de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de menores para grupos delictivos, explotación sexual, asesinato y asociación ilícita. Julio Cristóbal Gómez Lic, de 33 años, alias "Rabit" o "Conejo" de la clica "Crazy Rich". Carlos Estuardo Boch, de 39 años, alias "Litle Men" de la clica "Solo para Locos SPL". Wilson Stivenson Mereira Aristondo, de 42 años, alias "Wicked", de la clica "Crazy Chapin". José Carmelo Sinay Ortiz, de 37 años, alias "Inquieto", de la clica "Solo para Locos SPL". Gerson Alexander Osorio Herrera, de 48 años, alias "Ketchup", cabecilla de la clica "Wacos Locotes Sureños" fue acusado por el MP como responsable de nueve asesinatos y ocho heridos, en su mayoría conductores y propietarias de buses del transporte urbano y camiones repartidores. Esvin Estuardo Herrera Ardiano, de 41 años, alias "Liro Spyder", de la clica "Hollywood Ganster". Carlos Augusto Aguilar Escobar, de 44 años, alias "Spyder", de la clica "Master Dance Rap MDR".

Los 12 reos que siguen fugados de Fraijanes II. (Foto: Ministerio de Gobernación)

Investigaciones

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, esta fuga tuvo apoyo interno y posible corrupción del sistema, dado que se fue realizando paulatinamente dos meses antes de oficializar el conteo que generaría esta fuga masiva.

Que según la hipótesis iniciaron a huir de dos en dos aprovechando las jornadas de visita y la escasez de tecnología que poseen las cámaras de seguridad, como lo indicó el exdirector del SP, Ludin Astolfo Godínez, durante una conferencia de prensa confirmando el hecho.

Por ello, Godínez renunció y fue detenido por el delito de incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión, además de 24 guardias ligados a proceso. Sumado a esto también se tuvo la renuncia de exministro de Gobernación, Francisco Jiménez y la exviceministra Claudia Palencia, quienes se encuentran prófugos acusados del mismo delito.