Condenan a más personas relacionadas con el caso Hansel Szarata

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Dos jóvenes fueron condenados tras aceptar cargos, ya que dispararon momentos antes del incidente que cobró la vida de Hansel Szarata.

Andrés Eduardo Cano Sánchez y Roberto Rafael Padilla Recinos decidieron aceptar cargos y fueron condenados por el Tribunal Cuarto de Sentencia Penal.

El juez René López, emitió la sentencia condenatoria, luego que los acusados decidieran aceptar la culpa. Ambos fueron procesados con relación al caso de Hansel Szarata, pues momentos antes que el asesor del Congreso muriera, ellos pasaron disparando a otras personas.

La condena fue por el delito de homicidio preterintencional en grado de tentativa y con la reducción de la pena quedó de 8 meses.

"Sin embargo, por ser en grado de tentativa, esos dos años se rebajan una tercera parte. Entonces, en dos años, les voy a explicar esto a ustedes porque este es un cálculo matemático, son veinticuatro meses", dijo el juez.

Mientras que Cano fue absuelto por el delito de disparos sin causa justificada y a Padilla del delito de transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

El juez emitió la sentencia condenatoria. (Foto: cortesía)

El caso

Ambos estuvieron con Szarata previo a su muerte, pues eran amigos. Según la investigación, los dos jóvenes, salieron de una discoteca, discutieron con otras personas y al abandonar el lugar pasaron disparando y ocasionaron heridas a un joven.

Segundos más adelante, se encuentran en el parqueo a Szarata y Carlos García Rubio vuelven a disparar. El primero perdió la vida y el segundo fue condenado por homicidio en estado de emoción violenta.