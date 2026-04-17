Capturan a hombre que conducía un vehículo robado con valor de Q500 mil

De acuerdo con información policial, el robo ocurrió durante la madrugada de este 17 abril cuando en el kilómetro 58 a la altura del Libramiento de Chimaltenango, del vehículo de carga valorado en aproximadamente Q500 mil.

Tras algunos momentos, una denuncia ciudadana alertó a los agentes de la PNC y se inició la búsqueda que derivó en una persecución sobre la ruta Interamericana.

El sospechoso fue localizado en el kilómetro 61.5, aún en jurisdicción del mismo municipio, mientras conducía el camión reportado como robado.

El hombre fue puesto a disposición de la justicia. (Foto: PNC)

Se trata de Manuel Romero, de 27 años, alias "Shaggy", quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Según las investigaciones preliminares, este hombre podría estar vinculado a una estructura dedicada al robo de camiones y furgones en rutas de Guatemala, Chimaltenango y Escuintla. Durante la aprehensión se le incautaron guantes negros, una mascarilla, entre otros objetos.

Las autoridades indicaron que el vehículo será devuelto a su propietario tras completar los trámites legales.

Lo incautado servirá para reforzar las investigaciones del caso. (Foto: PNC)