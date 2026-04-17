Imágenes posteriores del accidente de microbús en Tecpán (video)

Dentro del microbús se transportaban 12 personas, de las cuales tres quedaron sin vida, según los socorristas.
EN CONTEXTO: Microbús cae a un barranco y deja varios fallecidos y heridos
Durante la madrugada de este viernes 17 de abril, se registró un trágico accidente en el kilómetro 125 de la ruta entre Tecpán, Chimaltenango, y Santo Tomás Chiché, Quiché, donde un microbús, por razones aun desconocidas, perdió el control y cayó a un barranco de varios metros de profundidad.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que al menos 12 personas se transportaban en el vehículo y que la caída del mismo dejó varios fallecidos y heridos, generando una fuerte movilización de cuerpos de socorro.
Asimismo, trabajaron por varias horas para poder subir a los afectados a la superficie, algunos de ellos trasladados en estado crítico al Hospital Regional de Quiché.
Un video muestra el estado del microbús luego de caer por el precipicio y quedar destruido al fondo de un barranco donde justamente pasa un río.