Conductor en aparente estado de ebriedad es sorprendido en zona 10 (video)

El conductor realizaba maniobras imprudentes mientras circulaba sobre el bulevar Los Próceres.
OTRAS NOTICIAS: Auxiliar de enfermería es hallado sin vida en el hospital donde trabajaba
Un motorista fue captado en aparente estado de ebriedad sobre el bulevar Los Próceres y 6a. avenida de la zona 10.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el conductor fue retenido mientras realizaba maniobras indebidas en la zona.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para poder realizarle la prueba de alcoholemia y evitar que siga circulando.
En un video compartido por Montejo, se ve al conductor, quien está parado junto a su vehículo, mientras un agente le pregunta si hay alguien que pueda llegar para recoger la moto; sin embargo, el hombre no logra responder con claridad.
Mira aquí las imágenes: