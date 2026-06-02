Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡No le da vía! Conductor arrastra un auto en bulevar Liberación (video)

  • Por Jessica González
02 de junio de 2026, 15:49
El auto terminó patinando sobre el asfalto. (Foto: captura de video)

El auto terminó patinando sobre el asfalto. (Foto: captura de video)

Las impactantes imágenes muestran la poca tolerancia que existe en el tránsito. 

OTRAS NOTICIAS: Golpean y retienen a supuesto asaltante en bulevar Liberación (video)

Un video que circula en redes sociales muestra un incidente ocurrido sobre el bulevar Liberación.

En las imágenes se observa a un conductor intentando pedir vía para incorporarse al carril de su izquierda. 

Sin embargo, el piloto de atrás no cede y lejos de dejarlo pasar, lo impacta. Ante la insistencia por incorporarse, termina siendo arrastrado hasta "patinar" y girar sobre el asfalto.

Mira el video: 

El Reglamento de Tránsito estipula sanciones severas por conducción temeraria y maniobras que pongan en riesgo la vida.

Autoridades de tránsito enfatizan que no ceder el paso o realizar bloqueos deliberados puede derivar en multas significativas y la suspensión de la licencia de conducir.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar