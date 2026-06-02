¡No le da vía! Conductor arrastra un auto en bulevar Liberación (video)

Las impactantes imágenes muestran la poca tolerancia que existe en el tránsito.
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Un video que circula en redes sociales muestra un incidente ocurrido sobre el bulevar Liberación.
En las imágenes se observa a un conductor intentando pedir vía para incorporarse al carril de su izquierda.
Sin embargo, el piloto de atrás no cede y lejos de dejarlo pasar, lo impacta. Ante la insistencia por incorporarse, termina siendo arrastrado hasta "patinar" y girar sobre el asfalto.
Mira el video:
El Reglamento de Tránsito estipula sanciones severas por conducción temeraria y maniobras que pongan en riesgo la vida.
Autoridades de tránsito enfatizan que no ceder el paso o realizar bloqueos deliberados puede derivar en multas significativas y la suspensión de la licencia de conducir.