¡Iba ebrio! Conducía a toda velocidad e impactó contra otro auto en zona 7

  • Por Maria Fernanda Gallo
08 de febrero de 2026, 07:18
El conductor fue multado tras el hecho. (Foto: Shutterstock)

El conductor también era buscado por la Policía Nacional Civil (PNC).

Un conductor de una camioneta tipo agrícola se desplazaba a excesiva velocidad y omitió la señal del semáforo en rojo, lo que provocó que colisionara contra otro vehículo.

Sin embargo, el vehículo que impactó era un transporte propiedad de la Policía Municipal de Tránsito (PMT); este hecho pasó sobre la calzada Doroteo Guamuch, zona 7.

Momentos después del impacto, agentes de la PNC localizaron al conductor, quien era buscado por denuncias en otro sector.

Al identificarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue multado con Q5 mil.

