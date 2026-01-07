Conductor choca y destruye semáforo en el Centro Cívico (video)

El conductor fue dado de alta en centro asistencial y será llevado a Torre de Tribunales.
Un fuerte accidente de tránsito se registró esta madrugada de miércoles 7 de enero en el Centro Cívico, zona 1.
El conductor de un auto perdió el control y terminó impactando contra un semáforo del sector, el cual quedó completamente destruido.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial.
Sin embargo, esta misma mañana fue dado de alta y será trasladado a Torre de Tribunales para seguir el proceso correspondiente.
Una grúa se encargará de retirar el vehículo del lugar.