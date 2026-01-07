Versión Impresa
Conductor choca y destruye semáforo en el Centro Cívico (video)

  • Por Jessica González
07 de enero de 2026, 09:43
El auto será retirado por una grúa. (Foto: captura de video)

El conductor fue dado de alta en centro asistencial y será llevado a Torre de Tribunales.

Un fuerte accidente de tránsito se registró esta madrugada de miércoles 7 de enero en el Centro Cívico, zona 1.

El conductor de un auto perdió el control y terminó impactando contra un semáforo del sector, el cual quedó completamente destruido. 

Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, el hombre resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. 

Sin embargo, esta misma mañana fue dado de alta y será trasladado a Torre de Tribunales para seguir el proceso correspondiente. 

Una grúa se encargará de retirar el vehículo del lugar. 

