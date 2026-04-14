Conductor se desmaya en pleno tránsito de la Calle Martí (video)

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Agentes de tránsito de inmediato lo auxiliaron y coordinaron el área.

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Un incidente de tránsito fue reportado esta mañana de martes 14 de abril en la Calle Martí, zona 2.

El conductor de un vehículo se desmayó mientras transitaba por el sector.

Agentes de tránsito lo auxiliaron de inmediato, mientras coordinaban el tránsito que comenzó a generar, pues el auto quedó en uno de los carriles.

El paso frente al mercado La Parroquia se vio afectado por unos minutos.

Conductor se desmaya dentro de su vehículo.#PoliciaMT le da asistencia y se coordinan bomberos para Calle Martí 14 avenida zona 2.



Por algunos minutos afectó tramo hacia la zona 6, frente a mercado La Parroquia.#14abr26PMT pic.twitter.com/ycIFoexRTg — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) April 14, 2026

Socorristas llegaron al lugar, pero hasta ahora se desconoce el estado de salud de la víctima.