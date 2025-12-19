Localizan tres cuerpos flotando en el Lago de Amatitlán

Los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición.
Los Bomberos Voluntarios de Villa Canales fueron alertados en Playa de Oro, San Miguel Petapa, tras el hallazgo de tres cuerpos flotando en el lago de Amatitlán.
Con la colaboración de pescadores locales, los cuerpos fueron llevados a la orilla y entregados a las autoridades correspondientes.
Se trata de dos mujeres y un hombre, cuya identidad aún se desconoce.
Debido al avanzado estado de putrefacción, tampoco ha sido posible determinar la edad de las víctimas.
Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.